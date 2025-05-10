İmamoğlu'nun Engellenen X Hesabının Çıktılarını Dağıtan Avukat Burak Saldıroğlu Tutuklandı

İmamoğlu'nun Engellenen X Hesabının Çıktılarını Dağıtan Avukat Burak Saldıroğlu Tutuklandı

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

CHP'nin önceki dönem Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Avukat Burak Saldıroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını çıktı alarak sokaklarda dağıttığı ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Saldıroğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, avukat Saldoroğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Gün boyunca gelişmeleri hem emniyette hem adliyede takip eden meslektaşları tutuklama kararını alkışlarla protesto etti.

Anka Haber Ajansı

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