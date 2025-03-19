İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Dünya Basınında

Dünya basınının haberlerinde, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rakibi olduğu" ifade edildi.

(ANKARA) - Dünya basınının haberlerinde, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rakibi olduğu" ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararı, dünya kamuoyunda da yankılandı. Bazı medya kuruluşları gelişmeyi “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir numaralı rakibi gözaltına alındı” ifadeleriyle duyurdu.

İmamoğlu’nun gözaltına alınması, dış basında şu ifadelerle gündeme geldi:

Reuters: “Türk makamları, İstanbul Belediye Başkanı ve 100 kadar kişi hakkında gözaltı kararı verdi”

Reuters haber ajansının, “Türk makamları İstanbul Belediye Başkanı ve 100 kadar kişi hakkında gözaltı kararı verdi” başlıklı haber yayımladı. Haberde, “Türk yetkililer, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında gazeteciler ile iş insanlarının da bulunduğu yaklaşık 100 kişi hakkında yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi” denildi.

DW: “Cumhurbaşkanı'nın ana siyasi rakibi İmamoğlu”

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) televizyon kanalının haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ana siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek üzereydi. Gözaltına alınması, üniversite diplomasının iptal edilerek adaylık için yeterliliğinin düşürülmesinin ardından geldi” ifadeleri kullanıldı.

AFP: “Türkiye, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldı, basın danışmanı açıkladı”

Fransa merkezli AFP de İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin haberinde, “Türk polisi, bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu evine baskın düzenledikten sonra gözaltına aldı. Yerel medya, operasyonun bir yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantılı olduğunu bildirdi. İsminin açıklanmasını istemeyen danışman, ‘İmamoğlu gözaltına alındı ve şu anda emniyet müdürlüğünde’” ifadelerine yer verdi.

CNN: “Erdoğan’ın önemli rakiplerinden olan İstanbul Belediye Başkanı ve 100 diğer kişi hakkında gözaltı kararı"

ABD merkezli televizyon kanalı CNN'in de haberinde ise “Savcıların açıklamasına göre, Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli rakiplerinden biri olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık 100 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar, ana muhalefet partisi CHP'nin ön seçim düzenlemesine sadece birkaç gün kala geldi. İmamoğlu’nun bu seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesi bekleniyordu.” bilgileri kullanıldı.

Bloomberg: “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ana siyasi rakibi İmamoğlu’nu gözaltına aldı”

ABD merkezli televizyon kanalı Bloomberg'in haberinde şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah evinde gözaltına alındı. Bu, Türk yetkililerin üniversite diplomasını iptal etmesinin ve onun bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a rakip olmasını engelleyebilecek bir hamlenin ardından geldi. İmamoğlu, ekibi tarafından paylaşılan bir ses kaydında, güvenlik güçlerinin evine baskın düzenlediğini belirterek, yetkilileri polisi siyasi amaçlar için kullanmakla suçladı”

AP: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli rakibi İmamoğlu..."

Associated Press (AP) haber ajansı ise gelişmeyi abonelerine “Polis, İstanbul Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli rakibi Ekrem İmamoğlu’nu, suçlanan yolsuzluk ve terör bağlantıları nedeniyle gözaltına aldı” ifadeleriyle aktardı.

Washington Post: “Erdoğan’ın rakibi İmamoğlu hakkında gözaltı kararı”

ABD merkezli Washington Post gazetesi, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verdi” başlıklı haber yayımladı. Haberde, "Savcılar, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık 100 diğer kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Devlet destekli medya bildirdi. İmamoğlu, muhalefetin önde gelen isimlerinden biri" ifadelerine yer verdi.

Ria Novosti: “İstanbul'da belediye başkanının tutuklanmasının ardından gösteriler yasaklandı”

Rus Ria Novosti ajansının haberinde İmamoğlu'nun gözaltına alınması duyuruldu ve “İstanbul'da belediye başkanının tutuklanmasının ardından gösteriler yasaklandı” denildi.

The Guardian: “İstanbul Belediye Başkanı, olası cumhurbaşkanlığı adaylığından sadece günler önce tutuklandı”

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, “İstanbul Belediye Başkanı, olası cumhurbaşkanlığı adaylığından sadece günler önce tutuklandı” başlığıyla İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını aktardı. Haberde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rakibi, üniversitesinin diplomasını geçersiz kılmasının bir gün ardından gözaltına alındı; bu hareket, siyasi amaçlı olarak değerlendirildi” ifadeleri kullanıldı.

FT: “Recep Tayyip Erdoğan’ın ana rakibi, Türk polisi tarafından gözaltına alındı”

İngiltere merkezli Financial Timed (FT) gazetesi, konuyu “Recep Tayyip Erdoğan’ın ana rakibi, Türk polisi tarafından gözaltına alındı” başlığıyla haberleştirdi. Haberde şöyle denildi:

“Türk polisi, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldı. İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ana muhalefet adayı olarak açıklanması bekleniyordu. İmamoğlu'nun gözaltına alınma sebebi hemen netleşmedi. Kendisi, çoğunluğu siyasi konuşmalarıyla ilgili olan bir dizi ceza soruşturmasıyla karşı karşıya ve hükümeti, iktidarını sürdürmek için yargıyı kullanmakla suçluyor.”

Times of India: "Muhalefetin önemli bir figürünü gözaltına aldı"

Hindistan merkezli Times of India, "Türk yetkililer, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, iddia edilen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına aldı" başlığıyla konuya ilişkin haber yaptı. Haberde, "Türk polisi, yolsuzluk ve terör bağlantıları suçlamalarıyla İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, muhalefetin önemli bir figürünü gözaltına aldı" ifadeleri kaydedildi.

Anka Haber Ajansı