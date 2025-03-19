İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması, Dünya Basınında Yankılanmaya Devam Ediyor

Dünya basınının haberlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması yankılanmaya devam ediyor. Haberlerde İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakibi olduğu" ifade ediliyor.

(ANKARA) - Dünya basınının haberlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması yankılanmaya devam ediyor. Haberlerde İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakibi olduğu" ifade ediliyor.

İngiltere merkezli BBC, “İstanbul Belediye Başkanı ve Erdoğan’ın rakibi, büyük bir baskı operasyonu kapsamında gözaltına alındı” başlıklı haberinde “İstanbul Belediye Başkanı, bir Türk yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bu, cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesinin hemen öncesine denk geldi. Seküler Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakiplerinden biri olarak görülüyor” ifadelerine yer verildi.

NYT: “İstanbul Belediye Başkanı ve önde gelen muhalefet figürü”

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde de “İstanbul Belediye Başkanı ve önde gelen muhalefet figürü Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Savcılara göre, İmamoğlu’nun gözaltına alınma sebepleri yolsuzluk ve terörizm suçlamalarıyla bağlantılı” ifadeleri kullanıldı.

WSJ: “Türkiye, Erdoğan’ın en önemli rakiplerinden biri olan Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldı”

ABD merkezli bir başka yayın organı Wall Street Journal (WSJ) da “Türkiye, İstanbul Belediye Başkanı ve Erdoğan’ın en önemli rakiplerinden biri olan Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldı” başlıklı haberinde şunları kaydetti:

“İmamoğlu, bu ay yapılacak partisinin cumhurbaşkanlığı ön seçiminde tek aday olarak görülüyor ve bir sonraki seçimde potansiyel bir rakip olarak kabul ediliyordu. Türk polisi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli rakiplerinden birini gözaltına aldı. Savcılar, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ve diğer birçok kişiye terörizm ve diğer suçlamalar yöneltti.”

Le Monde: “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlıca muhalifi"

Fransız gazetesi Le Monde da “İstanbul Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlıca muhalifi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı"nı ifade ettiği haberinde, "Bir gün önce üniversite diploması iptal edilmiş ve bu durum, kendisinin 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasının önüne geçmişti. Oysa partisi CHP'nin ön seçimi pazar günü yapılacaktı” bilgileri aktarıldı.

Times of Israel: “Erdoğan'ın önemli rakibi Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı”

Times of Israel gazetesinin, “İstanbul Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın önemli rakibi Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı; Türkiye'de internet kısıtlamaları uygulamaya kondu” başlıklı haberinde “Ekrem İmamoğlu'nun, pazar günü yapılacak muhalefet partisinin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde kazanması bekleniyordu; 100 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı ve İstanbul'da 4 gün süresince gösteriler yasaklandı” ifadelerine yer verdi.

El Cedide: “Erdoğan'ın en büyük rakibinin gözaltına alınmasının ardından lira rekor düşük seviyeye geriledi”

Mısır’ın El Cedide gazetesi de “Erdoğan'ın en büyük rakibinin gözaltına alınmasının ardından lira rekor düşük seviyeye geriledi” ifadesi kullanıldı.

Anka Haber Ajansı