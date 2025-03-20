İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Hopa'da Protesto Edildi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, "Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Hopa İlçe Başkanlığı önünde toplanan protestocular sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Hopa Meydanı'nda sona eren yürüyüşe DEM Parti, Sol Parti, Halkevleri üyeleri de destek verdi.

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, yaptığı açıklamada, “Ekrem Başkan, gözaltına alınmadan önce şunları söylemişti: ‘Ben kendimi millete emanet ediyorum’. Bizler Hopa Meydanı'ndan sesleniyoruz; biz bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Şimdi Ekrem Başkan'ın emanet ettiği milletin, 23 Mart günü kurulacak sandıklarda bir görevi var. Kurulan iki sandıkla tüm halkımızı oy kullanmaya davet ediyoruz. Milyonlarla Ekrem Başkan'ı Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya da "ODTÜ’de direnen öğrencilere selam olsun, Beyazıt'ta tek vücut olarak barikatı aşan ve hepimize umut olanlara selam olsun. Sarıyer'de buluşan binlerce kişiyi Hopa'dan, Artvin'den selamlıyoruz" diye konuştu.

Halkevleri Doğu Karadeniz Temsilci Kamil Ustabaş da “Burası, Metin Lokumcu'ya şahittir. Buralar, İhsan Hacı Muratoğlu'na ve Reşit Kibar’a şahittir. Onlar, geleceğin Türkiyesi'ni kurmak için bedeller ödediler. Bizleri baskılarla, gözaltılarla korkutmaya çalışıyorlar, ama biz canımızla bedel ödemişken, gözaltılarınızdan mı korkalım?" ifadelerini kullandı.

"Memlekette demokrasi yok, adalet yok"

Sol Parti Hopa İlçe Başkanı Tanju Gümüşkaya ise şunları söyledi:

“Eğer bu demokrasi mücadelesiyse, bu barış ve özgürlük mücadelesiyse, binler, yüz binler, milyonlar bir aradayız. Birlikteyiz, birlikte mücadele örneği gösteriyoruz. Dün, Saraçhane Meydanı'nı dolduranlar, İstanbul Üniversitesi'nde barikatları yıkanlar, ODTÜ’de direnenler, bu ülkenin direniş umudunu ayağa kaldıranlar, unuttuğumuz bir şeyi bize hatırlattılar. Memlekette demokrasi yok, adalet yok. Bunları sağlayacak olan, bu ülkenin devrimcileri ve ilericileridir.”

Hopalı kadınlar adına söz alan Alev Aktürk ise herhangi bir partiye üye olmadığını belirterek, "Mesele de zaten herhangi bir partiden olma meselesi değil. Mesele, Ekrem İmamoğlu'nun kişiliğinde cumhuriyetin girdiği risktir. Buradan sesleniyorum: Hopa'nın AKP ilçe yönetimi kendisini feshetmeli, kendisine yaraşan budur" diye konuştu.

Eski CHP Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu da iktidarın 23 yıldır bu millete zulmettiğini söyleyerek, "Ama gün gelecek, devran dönecek ve AKP halka hesap verecek" dedi.

Anka Haber Ajansı