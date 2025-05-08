İmamoğlu’nun X Hesabına Erişim Engeli… Sezgin Tanrıkulu: "karar, Hukuka Ve Anayasa'ya Aykırı”

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmesine ilişkin olarak, “Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Dolayısıyla düşüncelerini ifade etme hakkı var. Bugüne kadar yaptığı paylaşımlarda da suça teşvik, şiddete teşvik yok. Verilen karar hukuka aykırı, Anayasaya aykırı” ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmesine ilişkin olarak, “Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Dolayısıyla düşüncelerini ifade etme hakkı var. Bugüne kadar yaptığı paylaşımlarda da suça teşvik, şiddete teşvik yok. Verilen karar hukuka aykırı, Anayasaya aykırı” ifadesini kullandı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeli kararını eleştirdi. Tanrıkulu, şunları kaydetti:

“Tutuklu da olsa herkesin ifade özgürlüğü var”

"Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına, yani twitter hesabına erişilemiyor. Sayfasına girdiğinizde, "Türkiye sınırları içerisinde yasal talep doğrultusunda erişime engellenmiştir" gibi bir uyarı var. Şimdi tutuklu da olsa, hükümlü de olsa herkesin ifade özgürlüğü var ve bunları sosyal medya platformları üzerinde dile getirebilir. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda. Dolayısıyla düşüncelerini ifade etme hakkı var. Bunu sosyal medya platformları üzerinden yapabilir. Buna bir engel yok. Bugüne kadar yaptığı paylaşımlarda da suça teşvik, şiddete teşvik diye bir şey de yok. Sadece düşüncelerini söylüyor. Ama bundan rahatsız olanlar sonuçta erişim engeli istemişler ve karar vermişler. Tamamen hukuka aykırı bakın. Hukuka aykırı, Anayasaya aykırı, yasalara aykırı.

“Hesap verecekler”

Ben şunu söyleyebilirim ancak. Bu talepte bulunanlar, bu kararı verenler ve bu kararı uygulayanlar mutlaka bu düzen değiştiğinde, Türkiye Hukuk Devletine döndüğünde adil bir biçimde hukuk kuralları içerisinde mutlaka hesap vereceklerdir. Bu korkunuz ne? Neden korkuyorsunuz bu kadar? Neden? Sadece düşüncesini orada yazıyor, düşüncesini. Yazıklar olsun size."

Anka Haber Ajansı