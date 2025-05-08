İmamoğlu'nun X (Twitter) Hesabına Erişim Engeli Getirilmesine Chp Yöneticilerinden Tepki...

(ANKARA) - Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine CHP yöneticileri tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun X hesabına bugün saat 02.00 sıralarında erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline tepki gösterdi. Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca x hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun.''

Sevgi Kılıç: Siz sansürle susturmaya çalıştıkça biz daha da büyüyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ise kararın ardından X profilini İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirdi. Kılıç, "Korkunun ecele faydası yok. Siz sansürle susturmaya çalıştıkça biz daha da büyüyeceğiz. O hesap kapanmaz! Çünkü o hesap, korkmayanların, zulme boyun eğmeyenlerin, halkın hesabı! Ekrem İmamoğlu halkın iradesi, halkın ta kendisi!" diyerek tepkisini gösterdi.

Deniz Yavuzyılmaz: Erişim engeli getirilmesi siyasete müdahaledir

Kararın siyasete müdahale olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir. X platformu Tayyip Erdoğan’a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu’na yasak olamaz''" dedi.

Cem Aydın: İliklerinize kadar korktuğunuzun resmidir

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da profil fotoğrafını İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirdi. Aydın, "İliklerinize kadar korktuğunuzun resmidir. Bir hesabı kapatırsınız milyonlarca geliriz'" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı