İnan Akgün Alp: Çamçavuş Kars'ın En Güzel Köyüyken Çevre Sorunlarıyla Yaşayışı Kabusa Dönen Bir Köy Oldu

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars Çayı’na yapılan barajın Kars'ın Susuz ilçesinin Çamçavuş köyünde hayatı olumsuz etkilediğini belirtti. Akgün Alp, "Burası Kars'ın en güzel köyüyken şu anda çevre sorunlarıyla yaşayışı kabusa dönen bir köy hâline geldi. 20 yıllık AK Parti hükümetlerinin köylülerimizi getirdiği son noktanın bir örneğidir" dedi.

(KARS) -CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars Çayı’na yapılan barajın Kars'ın Susuz ilçesinin Çamçavuş köyünde hayatı olumsuz etkilediğini belirtti. Akgün Alp, "Burası Kars'ın en güzel köyüyken şu anda çevre sorunlarıyla yaşayışı kabusa dönen bir köy hâline geldi. 20 yıllık AK Parti hükümetlerinin köylülerimizi getirdiği son noktanın bir örneğidir" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün alp, Kars'ın Susuz ilçesindeki Çamçavuş köyünü ziyaret etti. Köyün ibretlik bir hikayeye ev sahipliği yaptığını belirten Alp, şöyle konuştu:

"Toplumsal ekoloji mücadelesinin haklılığını birebir yaşayabileceğimiz örneklerle dolu. Günün birinde köyün içinden geçmekte olan Kars Çayı'nın üzerine bir baraj yapıldı. Baraj yapıldıktan sonra köylülerin hayatı kabusa döndü. Çünkü barajla beraber köyün bütün sosyal yaşamı altüst oldu. Yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldılar ve köyün daha ilerisinde yeni evlere taşınmak zorunda kaldılar.

Taşındıkları yeni yerde sorunları bitmedi. Taş ocağındaki dinamit patlatmaları nedeniyle yeni yaptıkları evler de çatladı. Yeni yapılan yerleşim yerlerinin altyapısı, kanalizasyonu olmadığı için köylüler kendi imkânlarıyla birkaç yıl idare etmek zorunda kaldılar. Fakat şu anda Kars Çayı'nın taşıdığı kirlilik, kentsel ve endüstriyel atıklar Kars Çayı'nın devamındaki baraja döküldüğü için baraj lağım çukuruna dönüştü. Burada dayanılmaz bir koku var. Baraj zemini yıllardır taşınan kanalizasyon nedeniyle tamamen balçıkla doldu ve kanalizasyon atıklarıyla doldu.

Köyün merasıyla köy arasında baraj var. Köyün merası öte yanda kaldığı için hayvanlarını meraya intikal imkânları olmuyor. Köyün mezarlığı karayolunun öbür tarafında kaldığı için insanlar ulaşmak için ters yönden karayolundan dönmek zorunda kalıyorlar. Karayolunun öte tarafına hayvanlarını otlatmaya götürdükleri zaman hayvanlar karayolu üzerinden geçtiği için bu sefer ceza yazılıyor. Burası Kars'ın en güzel köyüyken şu anda çevre sorunlarıyla yaşayışı kabusa dönen bir köy hâline geldi. 20 yıllık AK Parti hükümetlerinin köylülerimizi getirdiği son noktanın bir örneğidir. Köyden ciddi bir göç başladı. Yaşlılar ve yazdan yaza köye gelen insanlar var. Gençlerimiz köyde kalmaktan imtina ediyor. Bütün yaşayış altüst oldu fakat köyümüz direniyor ve mücadelesine devam ediyor."

Anka Haber Ajansı