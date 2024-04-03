İnan Akgün Alp: “Kars Ve Van’da 45 Gün İçinde Yeniden Seçime Gidilmeli”

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars ile Van’da seçimlerin iptal edilerek bu illerde seçimlerin yenilenmesini istedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenlediği basın toplantısında yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

31 Mart yerel seçimlerinin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Alp, “12 Eylül diktatoryasını bitirmek ve Özal dönemi tek parti uygulamalarına son vermek isteyen halkımız 1989 yerel seçimlerinde ANAP iktidarına ders verdiği gibi 31 Mart yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı’na da ağır bir ders vermiştir. Otoriter uygulamaların ağır ekonomik bunalımlara sebep olduğunu fark eden seçmen 31 Mart seçimlerinde huzur, ekonomik, refah ve aynı zamanda daha fazla demokrasi talep etmiştir” dedi.

“ARVAS’A GÖREVİ KABUL ETMEME ÇAĞRISI YAPIYORUM”

Alp, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının gasp edildiğini vurgulayarak, “Tam bir hukuk skandalı olan bu kararın kesinleşmesi için gerekli işlemlerin hiçbiri yapılmadan, karar acilen YSK'ya bildirilmiş ve YSK seçilmiş belediye başkanı yerine seçilmemiş AKP adayına mazbata vermiştir. Seçimler öncesinde, ‘Kayyum olmak istemiyorum, seçilmiş başkan olmak istiyorum’ diyen, kendisi de eski bir milletvekili bölgenin kanaat önderi olan AKP adayı Abdulahat Arvas’ın da böyle bir sonucu kabul edeceğini düşünmüyorum ve kendisine görevi kabul etmeme çağrısı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“VAN HALKINI SÜKUNETE VE İTİRAZ SÜREÇLERİNİ TAKİP ETMEYE DAVET EDİYORUM”

Alp, Van’da yaşananların seçim yenilgisini unutturmak ve gündemi bir an önce değiştirmek, ağır ekonomik krizi perdelemek, kamuoyunu güvenlik kaygıları ile yeniden kendi etrafında toparlamak ve yeni bir sınır ötesi harekâta meşruiyet kazandırmak için bahanelere ihtiyacı olan iktidarın ülkede güvenlik kaygılarını arttırma planının parçası olduğunu savundu. Alp, “Van ili daha önceki kayyum atamalarına en uzun süren ve güçlü tepkiyi veren ilimizdir. Gelişecek tepkinin bu planı uygulama için elverişli ortam yaratacağını hesap edenlerin oyununa gelmemek için de Van halkını sükunete ve itiraz süreçlerini takip etmeye davet ediyorum” diye konuştu.

“İLİMİZDE İKAMET ETMEYEN ASKER VE POLİSLER KARS’TA SEÇİM SONUÇLARINI CUMHUR İTTİFAKI LEHİNE DEĞİŞTİRMİŞTİR”

Alp, Kars’ta ikamet etmemelerine rağmen binlerce asker ve polisin 28 Eylül 2023 günü iradeleri dışında Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı tarafından e-devlet uygulaması üzerinden ile seçmen olarak kaydedildiklerini belirterek, “Seçim günü Kars’a gelerek Kars halkının yerine oy kullanmak sureti ile belediye başkanı seçimine Cumhur İttifakı lehine etki etmişlerdir. Örneğin askerlerin çoğunlukla oy kullandıkları Cumhuriyet Mahallesi 1050 no’lu sandıkta 316 oy kullanılmış ve bu oyların 226’sı Cumhur İttifakı’na verilmiştir. Yine aynı mahallede 1036 no’lu sandıkta 236 oy kullanılmış, asker ve polislerin oy kullandığı bu sandıkta 178 oy Cumhur İttifakı’na kullanılmıştır. 1037 no’lu sandıkta kullanılan oy sayısı 221, Cumhur İttifakı’na verilen oy sayısı 166’dır. 1038 no’lu sandıkta kullanılan oy sayısı 221, Cumhur İttifakı’na verilen oy sayısı 164’tür. 236 oyun geçerli olduğu 1049 no’lu sandıkta Cumhur İttifakına 99 oy verilmiştir. Onlarca daha böyle sandıkta ilimizde ikamet etmeyen asker ve polisler Kars yerel seçim sonuçlarını Cumhur İttifakı lehine değiştirmiştir” dedi.

Alp şöyle deva etti:

“ŞEHRİMİN HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM”

“İl milletvekili olarak Milli Savunma Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiğim soru önergeleri ile TBMM gündemine getirmiş bulunmaktayım. Milli Savunma Bakanı’na verdiğim soru önergesinde, özellikle Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2023 – 2024 yılı sınıf okullarında eğitim gören ve kursları 31 Mart 2024 tarihine kadar devam eden teğmenlerin bu kurslarına devam etmediklerini ve 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle Kars ilinde ikamet ettikleri doğru ise bu kurslara devam etmeyen teğmenlerin başarısız ve devamsız sayılıp sayılmadıklarını da sordum ve Kars’ta ikamet etmedikleri halde oy kullanan herkes hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Sayın Bakanı da milli iradeye müdahale ettiği için istifaya davet ettim. TBMM’nin 29 Şubat 2024 tarihli birleşiminde konuyu gündeme taşımış ve endişelerimi dile getirmiş, yetkililerden önlem alınmasını talep etmiştim. Hatta o konuşmamda milli iradeye aykırı hareket edilir ve askeri vesayet yolu ile seçim kazanmaya çalışırsa 31 Mart seçimlerinin AK Parti için sonun başlangıcı olacağını da söylemiştim. Bu öngörülerimde de haklı çıkmış olduğumu görüyorum. Şehrimin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğimi belirtiyorum.”

“KARS VE VAN’DA 45 GÜN İÇİNDE YENİDEN SEÇİME GİDİLMELİ”

“Mesele DEM değil, mesele demokrasidir” diyen Alp, demokrasiye leke sürülmesine ve milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayacaklarını ifade etti. Alp, “Bu nedenlerle, seçilmemiş kayyumlara mazbata verilmesi yanlışında dönülmesini ve Kars ile Van seçimlerinin iptal edilerek 45 gün içinde bu illerde yeniden seçime gidilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı