İnan Akgün Alp: "Sarıkamış'ta Yapılan Hidroelektrik Santrali Nedeniyle 15 Köyün İlçe İle Ulaşımı Kesik"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi görüşmelerinde Kars'ta yaşanan sorunlarla ilgili; "Sarıkamış'ta yapılan hidroelektrik santralinde önemli kamu zararları da doğdu çünkü Kars-Erzurum kara yolunu yeniden yapmak zorunda kaldık, önemli bir maliyet yüklendi. Sarıkamış'ın 15 köyü baraj nedeniyle barajın öte yakasında kaldığı için Sarıkamış ilçemizle ulaşımı kesilmiş durumda. Bu baraj üzerinde aslında yapım aşamasında bir viyadük planlanırken, süreç içerisinde bu

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi görüşmelerinde Kars'ta yaşanan sorunlarla ilgili; "Sarıkamış'ta yapılan hidroelektrik santralinde önemli kamu zararları da doğdu çünkü Kars-Erzurum kara yolunu yeniden yapmak zorunda kaldık, önemli bir maliyet yüklendi. Sarıkamış'ın 15 köyü baraj nedeniyle barajın öte yakasında kaldığı için Sarıkamış ilçemizle ulaşımı kesilmiş durumda. Bu baraj üzerinde aslında yapım aşamasında bir viyadük planlanırken, süreç içerisinde bu viyadük müteahhit lehine olacak şekilde iptal edilmiş; bunu bir araştırmanızı talep ediyorum. Sarıkamış'ın Karapınar, Beşyol, Başköy, Eşmeçayır, Karaköse, Armutlu, Çardakçatı, Çolaklı, Kazıkkaya, Güllüce, Koçoğlu, Ortakale, Kayalıboğaz, Balıklı ve Kozan köylerinin şu an bağlı oldukları ilçeye ulaşım sağlanamıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Meclis’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alarak, bakanlığın Kars’taki uygulamalarını eleştirdi. Eleştirilerinin yanı sıra bölgedeki sorunlara dair çözüm önerilerini de dile getiren Alp, şunları söyledi:

"KARS'IN KARAKURT KÖYÜNDEKİ HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN YAPIM SÜRECİNDEN İTİBAREN BÜYÜK HUKUKSUZLUKLAR VAR"

"Kars'ın Karakurt köyünde bir hidroelektrik santrali var. Bu santralin yapım sürecinden itibaren büyük hukuksuzluklar var; ÇED raporu 2 kere iptal edildi, 3'üncü rapor şu an davalık. Aynı zamanda, imar planı ve lisansı da davalık durumda bu santralin; YEKDEM'den de faydalanıyor, enerji üretimine de devam ediyor. İstimlak alanında bulunan Karakurt köylülerin de kamulaştırma çalışmaları henüz bitirilmedi. Köylülerin büyük mağduriyeti söz konusu. Fakat çok ilginç bir şekilde bu Sarıkamış'ta yapılan hidroelektrik santralinde önemli kamu zararları da doğdu çünkü Kars-Erzurum kara yolunu yeniden yapmak zorunda kaldık, önemli bir maliyet yüklendi.

Sarıkamış'ın 15 köyü baraj nedeniyle barajın öte yakasında kaldığı için Sarıkamış ilçemizle ulaşımı kesilmiş durumda. Bu baraj üzerinde aslında yapım aşamasında bir viyadük planlanırken, süreç içerisinde bu viyadük müteahhit lehine olacak şekilde iptal edilmiş; bunu bir araştırmanızı talep ediyorum. Sarıkamış'ın Karapınar, Beşyol, Başköy, Eşmeçayır, Karaköse, Armutlu, Çardakçatı, Çolaklı, Kazıkkaya, Güllüce, Koçoğlu, Ortakale, Kayalıboğaz, Balıklı ve Kozan köylerinin şu an bağlı oldukları ilçeye ulaşım sağlanamıyor; bunlar Erzurum'un Horasan ilçesine daha çok gitmek zorunda kalıyorlar. Bu viyadük neden yapılmamış, bunu soruyorum ve yapılması için nasıl çalışmalar var, bu konuda özel bir ilginizi rica ediyorum.

“ERZURUM'DAKİ KAYAK TESİSİNDE 400 TANE SUNİ KARLAMA TESİSİ VAR, KARS KAYAK TESİSİNDE SIFIR. KARLAMA TESİSİ VE SU GÖLETİ KURMAMIZ LAZIM”

Bu hidroelektrik santrali, biliyorsunuz, Sarıkamış’ta çok güzel bir kayak tesisimiz var, bu santral hemen tesisin yanı başında olduğu için ılıman bir etki yaratıyor ve Sarıkamış artık eskisi gibi kaliteli bir kayak imkânına sahip değil; kar tutmuyor, tutsa bile o ılıman etki nedeniyle kar çok erken eriyor. Tabii, telafisi imkânsız bir boyuta geldik ama şimdi oraya suni karlama makineleriyle bir takviye yapmamız lazım. Mesela Erzurum’daki kayak tesisinde 400 tane suni karlama tesisi var, karşıdaki kayak tesisinde sıfır tesis var. Bunu yapılabilmemiz için de bizim bu suni karlama makinelerinin istifade edeceği bir su göleti kurmamız lazım. Şimdi, yanı başında baraj var, ben Kars Valisiyle konuştum, Sayın Valimiz de bu konuya sıcak bakıyor. Eğer bir talimat buyurursanız, o barajdan o gölete 5 kilometre civarında bir hatla su çekilerek o göletin suni karlama makinelerini çalıştırabilecek şekilde etkin hâle getirmemiz lazım. Böylelikle, baraj nedeniyle büyük bir ekosisteme zarar verdik ama bari kayak imkânını sürdürebilmemiz için bunu yapmanızı talep ediyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a Kars’ın ilçelerindeki doğalgaz sıkıntısını da aktaran CHP Kars Milletvekili Alp, “İlimiz, doğalgaz boru hatları güzergahında malumunuz fakat hala Digor, Arpaçay ve Akyaka ilçelerimizde doğalgazdan istifade edemiyoruz maalesef, kömürle ısınma sağlıyoruz. Kömürün tonu 10 bin liralara dayandı, bölge halkının artık uzun kış şartlarında bu maliyeti de karşılayabilmesi mümkün değil. Arpaçay, Digor ve Akyaka ilçelerimize de doğalgaz talep ediyorum” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı