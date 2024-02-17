İnan Akgün Alp: "Siz 20 Sene Akp'ydiniz, Bugün İçinizden Mkp 'Müteahhidi Kalkındırma Partisi' Çıktı"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, AKP iktidarının 2023 genel seçimlerinden önce 1-2 milyar liraya verdiği hastane ihalelerinin bedelini seçimden sonra 3-4 katına çıkardığını, 20 bin Tip-1 diyabet hastasının 2 milyar lira tutan sensör maliyetinin ise karşılanmadığını söyledi. Alp, “20 bin hastaya vermediğiniz parayı müteahhide 8 ay sonra fazlasıyla verdiniz. Siz yirmi sene AKP’ydiniz, bugün içinizden MKP çıktı. MKP ‘Müteahhit Kalkındırma Partisi’ bunlar” dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, AKP iktidarının 2023 genel seçimlerinden önce 1-2 milyar liraya verdiği hastane ihalelerinin bedelini seçimden sonra 3-4 katına çıkardığını, 20 bin Tip-1 diyabet hastasının 2 milyar lira tutan sensör maliyetinin ise karşılanmadığını söyledi. Alp, “20 bin hastaya vermediğiniz parayı müteahhide 8 ay sonra fazlasıyla verdiniz. Siz yirmi sene AKP’ydiniz, bugün içinizden MKP çıktı. MKP ‘Müteahhit Kalkındırma Partisi’ bunlar” dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta sağlıkla ilgili torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında iktidar tarafından yapılan hastane ihalelerine ilişkin açıklama yaptı. Alp, şunları söyledi:

“Kütahya Milletvekili Sayın Ali Fazıl Kasap Genel Kurul’a bilgi verirken Tip 1 diyabet hastalarının sensör maliyetlerinin 2 milyar TL olduğunu söyledi, 20 bin hastanın bu sensöre ihtiyacı olduğunu ve uzun zamandır AK Parti hükümeti tarafından bu maliyetin karşılanmasına direnç gösterildiğini belirtti. Sizin 20 bin hastaya vermediğiniz 2 milyar lirayı nereye verdiğinizi ben şimdi anlatacağım. 2023 seçimlerine on bir gün kala Kars Devlet Hastanesi’nin temelini attınız mı? Attınız. İhale bedeli 1 milyar 925 milyon lira, sözleşme tarihi 4’üncü ayın 14’ü 2023. Bu tarihten sekiz ay sonra 2024 Yılı Yatırım Programı ilan edildiği zaman, Sağlık Bakanlığı bütçesinde Kars Devlet Hastanesi yapım işinin proje tutarı ne kadar? 5 milyar 35 milyon lira. Ya, bu ihale sekiz ay önce 1 milyar 925 milyon liraydı.

“20 BİN HASTAYA VERMEDİĞİNİZ PARAYI MÜTEAHHİDE 8 AY SONRA FAZLASIYLA VERDİNİZ”

Sekiz ay içerisinde müteahhide yüzde 250 artış verdiniz değil mi? 20 bin hastaya vermediğiniz parayı müteahhide sekiz ay sonra fazlasıyla verdiniz. Bunu niye verdiğinizi, niye müteahhitlere verdiğinizi konuşmamın sonrasında anlatacağım. Ben bir araştırma yaptım, bu müteahhitlerin acaba uhdelerinde bu kadar böyle ballı bir ihalesi, başka işi de var mı diye -hiç şaşırmadım tabi- Sağlık Bakanlığı bu müteahhitlere ihale yağdırmış. Uhdelerinde 500 yataklı Bingöl Devlet Hastanesi işi var. İhale bedeli 1 milyar 288 milyon lira, sözleşme tarihi ikinci ayın 6’sı 2023. Aradan on bir ay geçiyor, 2024 Yılı Yatırım Programı ilan ediliyor, on bir ay sonra Bingöl Devlet Hastanesi proje tutarı 3 milyar 771 milyon lira olarak bütçede yer alıyor; tam 3 katı.

Ya, sizin TÜİK’iniz vardı, enflasyonu yüzde 60 açıklıyordu, ne oldu? Ne oldu da müteahhit enflasyonu yüzde 300 oldu? Bitmedi, dur, müteahhit de değil, ben şimdi bunların AKP mi, MKP mi olduklarını konuşmamın sonunda anlatacağım. Bu müteahhitlere iş devam etmiş, hiç durmamış, 2023 yılında yağmış mübarek. 400 yataklı Çankırı Devlet Hastanesi… Sayın Komisyon Başkanı burada, Bakan Yardımcısı burada, cevap versin. İhale tarihi beşinci ayın 10’u, seçimden dört gün önce, apar topar, ‘İktidarı kaybediyoruz’ diye ihaleleri vermişler; bedel 1 milyar 590 milyon lira. Aradan sekiz ay geçiyor, yatırım programı açıklanıyor 2024 Yılı Yatırım Programı’nda Sağlık Bakanlığı’na ayrılan bütçe 2 milyar 817 milyon. E, hani 1 milyar 590 milyondu sekiz ay önce bu? Sekiz ayda 2’ye katlamış. E, siz emeklilere 7.500 lirayı 10.000 lira yapamıyordunuz, üçte 1 zam veremiyordunuz.

Bu ihaleler önümüzdeki sene kaç lira olacak; 5 milyar mı, 10 milyar mı, 15 mi, kaçta gözü doyacak bunların, bunların gözü kaç lirada doyacak, siz daha kaç lira kazandıracaksınız? Bak, bu da belgesi, açın bakın; açın bakın, bu da belgesi, yatırım programında yer alan belge.

Siz yirmi sene AKP’ydiniz, bugün içinizden MKP çıktı. MKP ‘Müteahhit Kalkındırma Partisi’ bunlar, müteahhit. AKP ile MKP ilişkisini de anlatayım ben size. İş yapıyorsun da 1,5 milyar liralık işi 3 milyara yapıyorsun sekiz ay sonra. Bak, vatandaşa, 20 bin kişiye vermiyorsun bu parayı, müteahhide veriyorsun. İş yapmıyorsun sen; para yapıyorsun, servet yapıyorsun, servet transferi yapıyorsun. Sen 7.500 lirayı 10.000 lira yapmadın ya, 20 bin kişiye 2.500 lira vermiyorsun. Bak, delilli, ispatlı anlatıyorum. ‘Bu MKP nedir? Bu müteahhit kalkındırma partisi ne’ diyeceksin. AKP’li siyasetçiler ile MKP’li müteahhitler arasında organik bir ilişki vardır.

Buradan ben taahhüt sektöründeki firmalara sesleniyorum: Sigorta ödeyen, vergi ödeyen, çek ödeyen, senet ödeyen, kredi ödeyen, istihdam yaratan firmalar, boşuna uğraşmayın, siz MKP’yle baş edemezsiniz çünkü AKP milletvekili gider Sağlık Bakanı… Buradan ha, bunu da hatırlatayım, Ankara Başsavcısı, uyuma, uyuma! Şu Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ihalelerine bir bak, bir bak bu fiyat farkları neden oluyormuş? Bir bilirkişi incelemesi yaptır. AKP milletvekilleri ve AKP siyasetçileri Sağlık Bakanlığı’nın bürokrasisine çok alışkınlar, giderler içeriden fiyatı öğrenirler, 1 milyar 590 lira, MKP müteahhidi için bir hazırlık yapmaya gerek yoktur, o, 1 milyar 590’ı atar çünkü sekiz ay sonra 3 milyar olacağını da çok iyi bilir. Biz sizin AKP iktidarınıza da MKP’li ortaklarınıza da gün gelecek hesap soracağız, bunu da buradan ilan ederim.”

Anka Haber Ajansı