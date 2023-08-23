İnan Akgün: "digor'a Acil Atık Su Arıtma Tesisinin Yapılmasına İhtiyaç Vardır”

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün, Digor Deresi’ne akan kanalizasyon atıklarının tehlike oluşturduğunu belirterek, “Acil atık su arıtma tesisinin yapılmasına ihtiyaç vardır. Sayın Bakanı Digor konusunda göreve davet ediyorum” dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars’ın Digor Deresi’ne kanalizasyon atıklakrının aktığını, bunun insan ve hayvan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Digor’a atık su arıtma tesisi yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye çağrıda bulunan Akgün, şunları söyledi:

“Kars’ın Digor ilçesindeyiz. Digor, bugüne kadar acılarla yoğrulmuş bir ilçemiz. Maalesef 20 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde de en az hizmet görmüş bir ilçemiz. Digor merkezinden geçen bu dere suyuna hem Digor’un hem de Dağpınar beldesinin kanalizasyon atıkları akmakta ve buradan da Yeniköy, Hisarönü, Dolaylı, Bacak, Çatak, Karabağ ve Düzgeçit köylerimize akmakta. Bu köylerdeki insan ve hayvan sağlığı tehdit altındadır. Digor ilçemiz için acil atık su arıtma tesisinin yapılmasına ihtiyaç vardır. Sayın Bakanı Digor konusunda göreve davet ediyorum.”

Anka Haber Ajansı