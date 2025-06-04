İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de

İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de

Yaklaşık 20 bin mahkumun yararlanacağı infaz düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

(ANKARA) - Yaklaşık 20 bin mahkumun yararlanacağı infaz düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle yaklaşık 20 bin mahkuma tahliye yolu açıldı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: Kurultay İddianamesini Gördük. Bomboş
Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: Kurultay İddianamesini Gördük. Bomboş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Said İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Said İle Telefonda Görüştü
Emek Partisi: "Halkın İradesini Gasbetmek İçin Faşizmin İnşasında Israr Edenleri Halk Da Affetmez"
Emek Partisi: "Halkın İradesini Gasbetmek İçin Faşizmin İnşasında Israr Edenleri Halk Da Affetmez"
Davutoğlu: "Yerli Ve Millî Buğday, İthal Akılla Eziliyor"
Davutoğlu: "Yerli Ve Millî Buğday, İthal Akılla Eziliyor"
Muharrem İnce, Tutuklu İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: "Bu Davaların Hiçbir İnandırıcılığı Yoktur"
Muharrem İnce, Tutuklu İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: "Bu Davaların Hiçbir İnandırıcılığı Yoktur"
Erkan Baş'tan İzmir Büyükşehir Belediyesi İçin Chp'ye Çağrı: "Derhal Bu Sürece Müdahale Edilmeli"
Erkan Baş'tan İzmir Büyükşehir Belediyesi İçin Chp'ye Çağrı: "Derhal Bu Sürece Müdahale Edilmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İle Telefonda Görüştü