İnşaat Alanına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

İnşaat Alanına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kontrolden çıkarak inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kontrolden çıkarak inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gölcük ilçesi Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi, Sevgi Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Necdet S. yönetimindeki 41 PF 357 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki inşaat alanına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Necdet S., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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İnşaat Alanına Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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