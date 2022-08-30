İnşaatta Asansörden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

İnşaatta Asansörden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde inşaatın dış cephesine kurulu asansörden düşen işçi Muhammet Doğan, ağır yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde inşaatın dış cephesine kurulu asansörden düşen işçi Muhammet Doğan, ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yeşil Mahalle'de meydana geldi. İnşaatta çalışan Muhammet Doğan, yukarıdaki mesai arkadaşlarına yemek çıkarmak için dış cepheye kurulu asansöre bindi. Asansör 3'üncü kata geldiğinde Doğan, dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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İnşaatta Asansörden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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