Irak Başbakanı Es-sudani, Yarın Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi, Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edecek. Türkiye-Irak ilişkilerinin ele alınacağı ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı da düzenlenecek.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi, Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edecek. Türkiye-Irak ilişkilerinin ele alınacağı ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı da düzenlenecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Türkiye'ye beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi, Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edeceğini bildirdi.

Altun, Türkiye-Irak ilişkileriyle, güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında, "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın" da gerçekleştirileceğini belirtti. Altun'un, açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın (8 Mayıs Perşembe) ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceklerdir. Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte, güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında, "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'da icra edilecektir. Bu vesileyle iki ülke arasında muhtelif alanlarda işbirliğini amaçlayan belgelerin imzalanması öngörülmektedir. Sayın Sudani’nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz."

Anka Haber Ajansı