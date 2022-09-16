Iraklı Sally Davası Tanığı: O Çığlık Sesini Unutamıyorum

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u (20) evinde öldürüp cesedini parçalayarak, çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Amjed Mohsin Mohammed'in (28) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Gülten K., "Birden bir çığlık sesi duydum. Boğuk bir çığlık sesiydi. O sesi unutamıyorum" dedi.

Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen yıl 2 Eylül'de "Kahve içmeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusuyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekip kuruldu. 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası kaydını inceleyen ekipler, Al-Abbood'un en son arkadaşı, aynı ülke vatandaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Ayrıca Mohammed'in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp, mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi. Polis tarafından, kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı ile kent çöplüğünde yapılan aramalardan herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklandı.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Amjed Mohsin Mohammed, tutuksuz sanıklardan Amjed Mohsin Mohammed'in kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile Sally'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Amjed Mohsin Mohammed, yaptığı savunmasında suçlamaları reddederek, beraatını istedi.

'POLİSİ ARAMADIĞIM İÇİN VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM'

Duruşmaya tanık olarak katılan Gülten K. ise "Ben olayın olduğu iddia olunan binanın 2 bina sol tarafında oturuyorum. Evimde otururken birden bir çığlık sesi duydum. Boğuk bir çığlık sesiydi. O sesi unutamıyorum. 155'i aramak için telefonumu elime aldım. Fakat ses kesilince aramadım. Halen o gün polisi aramadığım için vicdan azabı çekiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı