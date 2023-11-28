İş İnsanı Mecit Özkan, Ula Belediye Başkanlığı İçin Aday Adayı Oldu

Muğla'nın önde gelen iş insanlarından olan Mecit Özkan Ula için kolları sıvadı. Ula Belediye Başkanlığı aday adaylığı için yola çıkan Özkan, CHP Ula İlçe Başkanı Mustafa Özdeş'e doyasını teslim ederek aday adaylığı için başvurusunu gerçekleştirdi.

Muğla'nın önde gelen iş insanlarından olan Mecit Özkan Ula için kolları sıvadı. Ula Belediye Başkanlığı aday adaylığı için yola çıkan Özkan, CHP Ula İlçe Başkanı Mustafa Özdeş'e doyasını teslim ederek aday adaylığı için başvurusunu gerçekleştirdi.

Bugüne kadar eğitime verdiği desteklerle öne çıkan Mecit Özkan, Muğla'nın Menteşe, Ula ve Yatağan ilçelerinde ihtiyacı olan köy okullarının tadilatlarını gerçekleştirmiş, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için birçok projeyi hayata geçirmişti.

Özkan CHP Ula İlçe Başkanlığını dosyasını teslim etmeye ailesi ile birlikte gitti. Başvurunun ardından ilçe yöneticileri ve partililerle bir araya geldi.

Anka Haber Ajansı