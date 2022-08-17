İş Kazasında Devlet Hastanesi Yüzde 65 Atk İse Yüzde Sıfır Engelli Dedi

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da bir inşaatta çalışan demirci ustası Abdülselam Turaci (59), 2010 yılında iş kazası geçirdi. Hastane Turaci'ye 15 gün rapor verdi fakat işvereni iddiaya göre çalışamadığı gerekçesiyle Turaci'yi işten çıkardı. İşveren aleyhine 11 bin liralık tazminat davası açan Turaci'ye, iki devlet hastanesi farklı oranlarda iş göremez raporu verirken, mahkemenin sevk ettiği ATK 3. İhtisas Dairesi ise, Turaci'nin yüzde sıfır oranında engelli olduğunu belirtti. ATK'nın raporunu dikkate alan mahkeme ise davanın kısmen kabulüne karar vererek Turaci'ye 4 bin lira ödenmesine hükmetti. Raporlardaki çelişkiye dikkat çeken Turaci ise "Benim yerime başkasının MR'ını ve filmlerini Adli Tıp Kurumu'na gönderdiklerinden şüpheleniyorum" dedi.

İŞ KAZASINI SGK'YA BİLDİRMEDİLER

Davacı Abdülselam Turaci'nin avukatı aracılığıyla 2011 yılında Üsküdar İş Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: Bir inşaat firmasında demirci ustası olarak çalışan Abdülselam Turaci, 14 Aralık 2010'da inşaat demirlerini omzunda taşırken, yaklaşık 2 metre yükseklikten dizlerinin ve sağ elinin üzerine düşerek yaralandı. Kazanın ardından kısa bir süre dinlendirilen Turaci, işverenin "Acele et, betonun yetişmesi lazım" demesi üzerine olayın sıcaklığıyla çalıştırıldı. İş kazasının ardından 6 gün geçmesine rağmen ağrıları geçmeyen Turaci, hastaneye başvurdu. Hastane Turaci'ye 15 gün rapor verdi fakat işvereni rapor süresi dolmadan Turaci'yi işten çıkardı. Ayrıca işverenin Turaci'nin iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmediği öne sürüldü.

Turaci, bu gerekçelerle yasal faizi işleyecek şekilde işveren hakkında toplamda 11 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

ŞİRKET AVUKATI OLAYDA İŞÇİNİN ASLİ KUSURLU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İnşaat şirketinin avukatının mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde ise, şirket sorumlusuna iş kazasına dair Turaci ya da iş arkadaşları tarafından bilgi verilmediği ve söz konusu kazada Turaci'nin asli kusurlu olduğu iddia edildi. Tüm işçiler gibi Turaci'ye de iş güvenliği eğitimi verildiği kaydedilen cevap dilekçesinde davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE İŞVEREN YÜZDE 80 KUSURLU

Davayı karara bağlayan Anadolu 20. İş Mahkemesi davalı işverenin yüzde 80 oranında kusurlu bulunduğuna dair gelen bilirkişi raporunu dikkate alarak davanın kısmen kabulüne karar verdi. Yerel mahkeme işverenin davacı Abdülselam Turaci'ye maddi ve manevi olmak üzere toplamda 5 bin lira ödemesine hükmetti.

ATK: İŞ GÖREMEZLİK DERECESİ YÜZDE SIFIR

Yerel mahkemenin kararının ardından davacı ve davalı kararı istinafa taşıdı. İstinaf başvurularını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi'nin davacının iş göremezlik derecesini yüzde sıfır olarak gösterdiğine dair raporu dikkate aldı. Yerel mahkemenin verdiği 5 bin liralık tazminat kararının davacıyı zenginleştirmeyeceğini ve davayı da fakirleştirmeyeceğine kanaat getiren Daire, tarafların istinaf başvurusunu reddederek yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

'BAŞKASININ FİLMLERİNİ ATK'YA GÖNDERDİLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Yaşadığı kazayı anlatan Abdülselam Turaci, "Şu an kolumu kullanamıyorum, merdiven inip çıkamıyorum. 200 metrelik yolu ancak dinlenerek yürüyebiliyorum" dedi. Başakşehir Devlet Hastanesi'nin kendisine yüzde 43, Okmeydanı Devlet Hastanesi'nin ise kendisine yüzde 65 ömür boyu engelli raporu verdiğini vurgulayan Turaci, mahkemenin sevk ettiği Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi'nin kendisine yüzde sıfır oranında iş göremezlik raporu verdiğini söyledi. Turaci 3 farklı kurumun farklı derecede raporlar vermesiyle ilgili "Benim yerime başkasının MR'ını ve filmlerini Adli Tıp Kurumu'na gönderdiklerinden şüpheleniyorum. Çünkü Başakşehir Devlet Hastanesi'ndeki ve Okmeydanı Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doktoru. ATK yüzde 40, 35 oranında tespit yapsa diyebilirsiniz ki yanılma payı olabilir ama ATK yüzde sıfır veriyor. Diğer hastane yüzde 65 veriyor. Bu durumda ortada kaldım" şeklinde konuştu.

OTOGARDA SANDALYE ÜZERİNDE SABAHLIYOR

Avukatının kendisiyle ilgilenmediğini, itiraz için gerekli süreyi kaçırdığını ve kendisine bilgi vermediğini iddia eden Turaci, İstinaf'ın verdiği kararı tesadüfen e-devlet'te öğrendiğini öne sürdü. Anayasa Mahkemesi'ne kendisinin müracaat ettiğini ve devlet hastanelerinin engelli yönündeki raporunu dikkate alarak karar vermesini talep ettiğini söyleyen Turaci, şöyle devam etti: "Anayasa Mahkemesi yetkililerinden ricam, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Adalet Bakanım, Sayın İçişleri Bakanım Allah rızası için sizden yardım istiyorum. Ortada kaldım, çalışamıyorum, sağlam değilim. Yüzde sıfır diye rapor verdiler, sağlam görünüyorum ama madalyonun öbür tarafında sakatım, çalışamıyorum. Engelli aylığından başka bir gelirim yok. Ne yapabilirim ki? Sokak sokak dolaşıp dilenmem lazım"

İstanbul'a Balıkesir'den geldiğini söyleyen Turaci, pansiyonun barınma için kendisinden günlüğü 500 lira para istediğini öne sürerek, son 1 haftadır 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sandalye üzerinde sabahladığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı