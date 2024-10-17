İsa Mesih Şahin: "Cumhurbaşkanı Adayı Olmuş Bir Kişiyi Polis Zoruyla Mı Mahkemeye Götüreceksiniz?"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Ülkemiz ne zaman normalleşmeye, tansiyonu düşürmeyi, iç cepheyi tahkim etmeyi konuşsa bir yargı kararıyla geriliyoruz. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen zorla getirme kararından behsediyorum. Bazı arkadaşlar hakimin işini yaptığını söyleyebilir. Hayır hakim işini yapmamıştır, hakim işgüzarlık yapmıştır. Uzun yıllar ana muhalefet partisi liderliği yapmış, cumhurbaşkanı adayı olmuş bir kişiyi polis zoruyla mı mahkemeye götüreceksiniz" dedi

(TBMM) - Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Ülkemiz ne zaman normalleşmeye, tansiyonu düşürmeyi, iç cepheyi tahkim etmeyi konuşsa bir yargı kararıyla geriliyoruz. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen zorla getirme kararından behsediyorum. Bazı arkadaşlar hakimin işini yaptığını söyleyebilir. Hayır hakim işini yapmamıştır, hakim işgüzarlık yapmıştır. Uzun yıllar ana muhalefet partisi liderliği yapmış, cumhurbaşkanı adayı olmuş bir kişiyi polis zoruyla mı mahkemeye götüreceksiniz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, bugün TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, partilerin grup başkanvekillerine söz verdi.

"Muafiyet yüzsüzlerini de açıklayacak mısınız?"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, şunları söyledi:

"Ülkemiz ne zaman normalleşmeye, tansiyonu düşürmeyi, iç cepheyi tahkim etmeyi konuşsa bir yargı kararıyla geriliyoruz. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen zorla getirme kararından bahsediyorum. Bazı arkadaşlar hakimin işini yaptığını söyleyebilir. Hayır hakim işini yapmamıştır, hakim işgüzarlık yapmıştır. Uzun yıllar ana muhalefet partisi liderliği yapmış, cumhurbaşkanı adayı olmuş bir kişiyi polis zoruyla mı mahkemeye götüreceksiniz? Bütün adli süreçler elbette işletilsin ama lütfen iç cepheyi tahkim edecek iklimin bozulmasına da müsaade etmeyelim."

Vergi mükellefi olarak 5 milyon liradan fazla vergi ödemeyenlerin açıklandığını ve güzel bir uygulama olduğunu ifade eden Şahin, "Ben burada tek bir soru sormak istiyorum. Sabit ve dar gelirli vatandaşlarımız yeni vergiler altında ezilirken, nefes alacak hali kalmamışken milletin sırtından para kazanmalarına rağmen vergi muafiyeti bahanesine sığınan muafiyet yüzsüzlerini de açıklayacak mısınız" dedi.

"Bebekleri katledecek kadar çeteleşmenin olduğu bir ülke haline geldik"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise şunları söyledi:

"TÜİK'in rakamları ülkemizde 11 milyon yoksul olduğunu söylüyor ana sebebi de enflasyon. Enflasyon ahlakı bozar, suçu arttırır, borçluyu mağdur eder. Çeteleşme öyle bir boyuta gelmiş ki aralarındaki konuşmadan iki cümleyi paylaşacağım. Para için 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan bebek çetesinin diyalogları; "çocuğu öldür', "öldüreceğim de öldürsem de bir dert'. Bunu tespit eden savcı ölüm tehditleri alıyor. Sağlık Bakanlığı, 2023'te bu çeteleşmenin olduğu hastanede denetim yapıyor ve denetimde bir sürü usulsüzlüğü tespit ediyor. Bu tespite rağmen hiçbir şey yapılmıyor. Yoksulluk bu tür rezil şeylere neden oluyor. Bebekleri katledecek kadar çeteleşmenin olduğu bir ülke haline geldik."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise şunları söyledi:

"Freedom House raporuna göre Türkiye internetin özgür olmadığı ülkeler arasında yer aldı. Türkiye; Rusya, Çin, Suudi Arabistan, İran, Mısır gibi baskıcı ülkelerle aynı kategoride bulunuyor. Türkiye gün geçtikçe sansür ve gözetim toplumuna döndüğünü gösteriyor. Buradan hızlı bir dönüş ihtiyacının altını çiziyoruz. Bulunduğumuz çağda interneti özgürleştirmek demokrasiyi ve insan haklarını savunmanın bir parçasıdır."

"Türkiye sefalet içerisinde"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şunları söyledi:

“Merkez Bankası’nın bugün toplantısında faiz indirilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece enflasyon yükselemez, sürekli olarak düşecektir" diyordu. Bu sözlerin söylendiği 2023'te faiz yüzde 8,5'du şimdi yüzde 50. Ülkedeki tablo bir vahamet. Konut kredisi yüzde 18'lerden yüzde 45'lere geldi. Kim konut alabilir? Kim ihtiyaç kredisi çekebilir? Bugün faiz yüzünden milyonlarca insan ev alamıyor, milyonlarca esnaf icrada ve faizin düşeceğini vaat eden bir cumhurbaşkanı var.

Malatya ve Sivas'ta iki gündür deprem yaşıyoruz. Hala önlem yok. Depremle yaşamayı bilmeliyiz. İstanbul, Adana, Mersin'de deprem bekleniyor bununla ilgili hala ciddi bir çalışma yok. Türk-İş'in eylül ayındaki rakamlarına göre açlık sınırı 19 bin 830 lira. Milyonlarca emekli, asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira. Eğer bir ülkede emeklisi, işçisi, asgari ücretlisi açlık sınırının altında yaşıyorsa durum bir felaket. Türkiye sefalet içerisinde."

TBMM Genel Kurulu, saat 17.00'de üçüncü kez toplantı yeter sayısının bulunmaması nedeniyle 22 Ekim saat 15.00’de toplanmak üzere kapandı.

Anka Haber Ajansı