İşçi Servis Minibüsü Alev Alev Yandı

İşçi Servis Minibüsü Alev Alev Yandı

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, seyir halindeki işçi servis minibüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, seyir halindeki işçi servis minibüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Araçtan duman çıkmaya başlayınca minibüsü terk eden şoför ve 6 işçi yangından yara almadan kurtuldu.

Balıkesir'deki bir fabrikadan saat 12.30 sıralarında çıkan işçileri alarak evlerine bırakmak üzere yola çıkan Ferhat Güven'in (55) kullandığı 10 S 41038 plakalı servis minibüsünün motor kısmından Balıkesir - Savaştepe kara yoluna geldiğinde dumanlar yükselmeye başladı. Güven aracı yolun sağına çekip, içindeki 6 işçiyi tahliye etti. Ardından da motor kısmındaki yangına müdahale etmek için kaputu açmak istedi. Ancak, başaramadı. Kısa süre sonra tüm minibüsü alevler sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürürken, minibüs kullanılmaz hale geldi. (DHA)

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İşçi Servis Minibüsü Alev Alev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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