İşçi Servisine Çarpan Otomobilin Alkollü Sürücüsü Yaralandı

İşçi Servisine Çarpan Otomobilin Alkollü Sürücüsü Yaralandı

KÜTAHYA'da, alt geçitte işçi servisi minibüsüne arkadan çarparak, bariyerlere çıkan otomobilin sürücüsü Enis G., yaralandı.

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, alt geçitte işçi servisi minibüsüne arkadan çarparak, bariyerlere çıkan otomobilin sürücüsü Enis G., yaralandı. Yapılan kontrolde 1.92 promil alkollü olduğu tespit edilen Enis G., hastanede tedaviye alındı.

Kaza, gece yarısı Eskişehir- Kütahya kara yolu Yıldırım Beyazıt alt geçidinde meydana geldi. Enis G.'nin kullandığı 43 UT 097 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde giden Hasan Y. yönetimindeki 43 S 0358 plakalı işçi servis minibüsüne çarptı. Bariyerlere çıkan otomobil, hurdaya dönerken, sürücü Enis G. ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Enis G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde Enis G.'nin, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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İşçi Servisine Çarpan Otomobilin Alkollü Sürücüsü Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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