İslami Dayanışma Oyunları'nda Gülle Atmada Millilerden Altın Madalya

İslami Dayanışma Oyunları'nda Gülle Atmada Millilerden Altın Madalya

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda gülle atmada erkeklerde Alperen Karahan; kadınlarda Emel Dereli altın madalya kazandı.

KONYA,(DHA)- Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda gülle atmada erkeklerde Alperen Karahan; kadınlarda Emel Dereli altın madalya kazandı.

Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında gülle atma finalinde Alperen Karahan, 20.46'lık derecesiyle altın madalya kazandı. Yarışmada 20.12 metre atan Suudi Arabistanlı Mohammed Tolo gümüş, 19.44 metrelik atış yapan Bahreynli Abdelrahmah Mahmoud bronz madalya aldı.

Kadınlarda ise milli sporcu Emel Dereli, 17.25 atış yaparak altın madalya, 16.87 metreyle Pınar Akyol gümüş, 14.93 metrelik atışla da Endonezya'dan Febri Eki Kawati bronz madalya kazandı.(DHA)

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İslami Dayanışma Oyunları'nda Gülle Atmada Millilerden Altın Madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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