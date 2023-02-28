İsmail Küçükkaya'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a sert tepki: Utanma duygusu çok önemlidir

Halk TV'de Yeni Bir Sabah programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, gazeteci Murat Ağırel'in ortaya çıkardığı Kızılay'ın çatır satma skandalına ilişkin canlı yayında sinirlerine hakim olamadı. Küçükkaya, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a sert tepki göstererek, 'Bu olayın neden infial yarattığını anladığını da sanmıyorum' dedi.

Halk TV sunucusu gazeteci İsmail Küçükkaya, Kızılay'ın 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkım yaratan depremlerin ardından AHBAP'a çadır satmasıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de konuk olduğu programda Küçükkaya, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın dün CNN Türk'te yaptığı açıklamalara değindi. Küçükkaya, yöneticilerin hata yapabileceğini ve hata yaptıklarında "Özür diliyorum, yanlış oldu. Bir daha olmayacak. Gereken tedbirleri aldık. Hata yapanlar cezalarını çekecek" gibi şeyler söyleyebileceğini anımsattı.

"Samimi Bulmadım"

İsmail Küçükkaya ardından insanda utanma duygusunun önemine dikkat çekerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Üzülürüz. Üzüldüğümüz belli olur. Sevindiğimiz belli olmayabilir. Ben anlarım mesela. Biri utandığı zaman anlarım. Çok önemlidir utanma duygusu. Birini utanmış halde gördüğüm zaman önemserim bunu. Utanma duygusu duyar hâlâ. Hiç kusura bakmasın Kızılay Başkanı'nı ben hiç samimi bulmadım. Bu olayla ilgili. Bu olayın neden infial yarattığını anladığını da sanmıyorum. Bunlar benim fikirlerim."

Ağırel'den Kınık'ın İstifa Yanıtına Tepki

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın "İstifa edecek misiniz?" sorusuna verdiği "Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" yanıtına tepki gösterdi.

Ağırel, "Türkiye'de en fazla taşınmaza sahip olan Kızılay MÜSİAD'ın binasına aylık 110 bin lira vererek kiraladı. Gitti villa tuttu, 500 bin lira verip mobilya döşedi. Bunları dile getirmek mi goygoyculuk?" diye sordu.

Kaynak: halktv.com.tr