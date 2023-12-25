İsmet İnönü, Vefatının 50. Yılında Mezarı Başında Anıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye’nin 2’inci Cumhurbaşkanı ve ilk Başbakanı İsmet İnönü’yü vefatının 50’inci yılında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir’deki mezarı başında andı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye’nin 2’inci Cumhurbaşkanı ve ilk Başbakanı İsmet İnönü’yü vefatının 50’inci yılında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir’deki mezarı başında andı.

İnönü Ailesi’nin de bulunduğu törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü’nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İsmet İnönü’nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve İnönü Ailesi adına kabre çelenk bırakıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi.

Anka Haber Ajansı