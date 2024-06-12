İspark’a Ve İbb Yurtlarına Zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bazı hizmetlerine zam yaptı. İBB Meclisi haziran ayı oturumlarında gerçekleşen görüşmede zamlar CHP Meclis üyelerinin evet oyuyla kabul edildi. AKP grubu, 2024 tarifesine 6 ay sonra gelen ara zamma hayır oyu kullanarak karşı çıktı. Bu kararla, İBB yurtlarına yüzde 50, İSPARK’ın 1 saatlik ücretine yüzde 35’lik zam yapılmış oldu.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bazı hizmetlerine zam yaptı. İBB Meclisi haziran ayı oturumlarında gerçekleşen görüşmede zamlar CHP Meclis üyelerinin evet oyuyla kabul edildi. AKP grubu, 2024 tarifesine 6 ay sonra gelen ara zamma hayır oyu kullanarak karşı çıktı. Bu kararla, İBB yurtlarına yüzde 50, İSPARK’ın 1 saatlik ücretine yüzde 35’lik zam yapılmış oldu.

İBB, haziran ayı olağan meclis toplantılarının üçüncü oturumu, Saraçhane İBB Merkez Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapıldı. Meclis 1.Meclis Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, İBB’nin bazı hizmet ve harç ücretlerinin revize edilmesi gündeme geldi. Revize teklifi, İBB meclisinde tartışmalar eşliğinde AKP’li meclis üyelerinin, “hayır“ oyuna karşın CHP’li meclis üyelerinin, “evet” oylarıyla kabul edildi. Buna göre İBB yurtları yüzde 50’lik zam ile bin 300 TL’den bin 950 TL oldu. İSPARK’ın 1 saatlik ücretine yapılan yüzde 35’lik zamla, 52 TL’den 70 TL’ye yükseldi.

Tekne bağlama ücretlerine de yüzde 35 zam, İSBİKE ücretlerine ise yüzde 100 zam yapıldı. Terminallerde otomobillere ücretsiz olan 40 dakikaya kadar yapılan parklanma ise 40 TL oldu.

Anka Haber Ajansı