Isparta'da Amca- Yeğen, Tır Kazasında Öldü

Isparta'da Amca- Yeğen, Tır Kazasında Öldü

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde, kullandığı TIR ile önündeki TIR'a arkadan çarpan Mehmet Kara (43) ve yanında olan yeğeni Betül Kara (16) hayatını kaybetti.

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde, kullandığı TIR ile önündeki TIR'a arkadan çarpan Mehmet Kara (43) ve yanında olan yeğeni Betül Kara (16) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Keçiborlu- Dinar yolunda meydana geldi. Mehmet Kara kullandığı 32 PP 128 plakalı, konteyner yüklü TIR ile aynı yönde ilerleyen A.A.K. yönetimindeki 15 NH 375 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Kara ile yanındaki yeğeni Betül Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kara ve yeğeninin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Öte yandan kaza sonrası TIR'lar, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Diğer TIR sürücüsü A.A.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Isparta'da Amca- Yeğen, Tır Kazasında Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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