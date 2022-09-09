Isparta'da Amca- Yeğen, Tır Kazasında Öldü (2)

Isparta'da Amca- Yeğen, Tır Kazasında Öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİLERIsparta'nın Keçiborlu ilçesinde, amcası Mehmet Kara'nın kullandığı TIR'ın önündeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Betül Kara, toprağa verildi. Cuma namazı ardından Işıkkent Mahallesi'ndeki...

TOPRAĞA VERİLDİLER

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, amcası Mehmet Kara'nın kullandığı TIR'ın önündeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Betül Kara, toprağa verildi. Cuma namazı ardından Işıkkent Mahallesi'ndeki Hamidabad Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Betül Kara'nın cenaze törenine Isparta Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede baba Murat Kara gözyaşı döktü. Betül Kara'nın bir süre önce İzmir'de yaşayan akrabalarının yanına gittiği, amcası Mehmet Kara ile birlikte Isparta'ya dönerken, kazada öldüğü öğrenildi. Aynı kazada hayatını kaybeden TIR şoförü olan amca Mehmet Kara da Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Isparta'da Amca- Yeğen, Tır Kazasında Öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Beylikdüzü'nde 2 Yaşındaki Çocuğun Ölümünde Korkunç İddia
Beylikdüzü'nde 2 Yaşındaki Çocuğun Ölümünde Korkunç İddia
Sanık Avukatı Sağlık Raporu Verdi, Şebnem Şirin Davasında Beklenen Karar Çıkmadı
Sanık Avukatı Sağlık Raporu Verdi, Şebnem Şirin Davasında Beklenen Karar Çıkmadı
Edirne'de Otomobiller Çarpıştı: 4 Yaralı
Edirne'de Otomobiller Çarpıştı: 4 Yaralı
Motosiklet Kazasında Ölen Emniyet Müdürünün Oğlu Toprağa Verildi
Motosiklet Kazasında Ölen Emniyet Müdürünün Oğlu Toprağa Verildi
Fabrika İnşaatındaki Çökmede Ölen İşçinin Cenazesi Alındı, 1 Yaralının Durumu Ağır
Fabrika İnşaatındaki Çökmede Ölen İşçinin Cenazesi Alındı, 1 Yaralının Durumu Ağır
Silahlı Saldırıda Seken Kurşun Çocuğa İsabet Etti: 2 Yaralı
Silahlı Saldırıda Seken Kurşun Çocuğa İsabet Etti: 2 Yaralı
Zile Kalesi Kayaları Oyularak Yapılan Antik Tiyatroda Kazı Çalışması
Zile Kalesi Kayaları Oyularak Yapılan Antik Tiyatroda Kazı Çalışması