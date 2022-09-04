Isparta'daki Orman Yangını 4 Saatte Söndürüldü

Isparta'daki Orman Yangını 4 Saatte Söndürüldü

ISPARTA'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyü Çam Dağı mevkisinde dün çıkan orman yangınının havadan ve karadan 4 saatlik müdahale ile söndürüldüğü açıklandı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyü Çam Dağı mevkisinde dün çıkan orman yangınının havadan ve karadan 4 saatlik müdahale ile söndürüldüğü açıklandı.

Senirkent ilçesinin Akkeçili köyünde dün öğleden sonra çıkan orman yangınına 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 146 personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekipler 4 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Isparta Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangında zarar gören alanda inceleme başlattı. (DHA)

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Isparta'daki Orman Yangını 4 Saatte Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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