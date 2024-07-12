İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hedef Alan Açıklamalarına Ankara'dan Sert Yanıt

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi. Bölge gündeminin değiştirilmeye çalışıldığının hedeflendiği belirtilen Dışişleri açıklamasında, "'Bölgemizin gerçek gündeminin değiştirilmesine izin vermeyeceğiz '' ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert yanıt geldi. İsrail'in izlediği politika ile bölgede huzursuzluğa ve istikrarsızlığa neden olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İsrail Dışişleri Bakanı’nın saygısızlık, yalan ve iftiradan ibaret açıklamalar yapmaya devam ettiği görülmektedir. Bu tarz beyanların, bölgemizin gerçek gündemini değiştirmesine izin vermeyeceğiz. İsrail Hükümeti, masum Filistinlileri öldürerek iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışmakta; izlediği politikalarla bölgemizde huzursuzluk ve istikrarsızlığa neden olmaktadır. İsrail Hükümeti, Gazze’de uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir. Türkiye, Filistinlilerin haklarını savunmayı sürdürecektir.''

Anka Haber Ajansı