İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları İsrail'in İstanbul Konsolosluğu Önünde Protesto Edildi

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırılarını protesto etti. Bazı protestocular, "Ey Erdoğan, buna izin verme" diye seslendi.

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırılarını protesto etti. Bazı protestocular, "Ey Erdoğan, buna izin verme" diye seslendi.

İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırılarını artırmasının ardından bir grup yurttaş, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek saldırıları protesto etti. Grup ayrıca, "Ey Erdoğan, buna izin verme" çağrısıyla hükümeti, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara müdahale etmeye çağırdı.

Anka Haber Ajansı