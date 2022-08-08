İstanbul-beşiktaş'ta 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

İstanbul-beşiktaş'ta 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan yaşlı çifti binadan tahliye etti.

Ozan URAL/İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan yaşlı çifti binadan tahliye etti.

Akat Mahallesi Ressam Adnan Çoker Sokağı'nda bulunan site içerisindeki 4 katlı binada, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, binanın 4'ncü katındaki daireyi sardı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada içerde mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye tarafından binanın merdivenlerinden güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın sırasında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

(FOTOĞRAF)

İstanbul-beşiktaş'ta 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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