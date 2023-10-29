İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100'üncü Yılına Özel Geçit Töreni Yapıldı

Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenledi. 100 geminin geçiş yaptığı törene 14 adet savaş uçağı eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, töreni Vahdettin Köşkü'nden izledi.

Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenledi. 100 geminin geçiş yaptığı törene 14 adet savaş uçağı eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, töreni Vahdettin Köşkü'nden izledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenlendi. TCG Anadolu, TCG Nusret, Derya, 11 adet fırkateyn, 10 adet denizaltı, 4 adet korvet, 4 adet karakol gemisi, 17 adet hücumbot, 8 adet mayın avlama gemisi, 5 adet akaryakıt gemisi, 5 adet amfibi çıkarma gemisi, 10 adet tank çıkarma gemisi, 18 adet yardımcı sınıf gemisi ve 5 adet SAT/ATAK botu olmak üzere toplam 100 askeri gemi geçiş yaptı. İki adet Solo Türk, 9 adet F16 ve 3 adet F4E uçaklarının eşlik ettiği törende, 101 pare top atışı yapıldı.

Törende ayrıca Solo Türk ve Türk Yıldızları İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan töreni Vahdettin Köşkü'nden izledi. Erdoğan yaptığı kısa konuşmada, "Şu anda geçiş merasimi bitmiş vaziyette. Biraz sonra sizlerle tekrar bir arada olacağız. Ben de hem konuşmamı yapacağım, konuşmam ile birlikte de inşallah buradan da işaret fişeğini butona basıp hareketlendireceğiz ve köprünün üzerinde dronlarla inşallah gösterilerimizi yapacağız. Yani program daha bitmiş değil. İnşallah 100. yıl kutlamalarını çok farklı bir şekilde devam ettirmiş olacağız" ifadelerini kaldı.

Anka Haber Ajansı