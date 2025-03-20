İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti Görevine Chp'li İbb Meclis Üyesi Nuri Aslan Getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ise Genel Sekreter oldu.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ise Genel Sekreter oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dün el yazısıyla hazırlanan "vekalet" yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne verildi. İmamoğlu'nun yazısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir." ifadelerine yer verildi. Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alyap ise Genel Sekreter oldu.

Anka Haber Ajansı