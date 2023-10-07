İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Chp'li Üyesi Özbakır: "akp Sayesinde Taşınmazlar Taşınır Oldu”

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Hayrettin Özbakır, AKP’li Başakşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul’un güzergâhındaki Başakşehir-Şahintepe’de yaptığı "imar transferine" tepki gösterdi. Özbakır, "Başakşehir Belediyesi yine Şahintepe’de, Kanal İstanbul cepheli arsasını başka ilçeye taşıyor. Vatandaş sabah kalkıyor Şahintepe’deki arsası, Arnavutköy Hacımaşlı mahallesine geçmiş. Bu taşınmaz bir mal. AKP sayesinde taşınmazlar, taşınır oldu” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Hayrettin Özbakır, AKP’li Başakşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul’un güzergâhındaki Başakşehir-Şahintepe’de yaptığı "imar transferine" tepki gösterdi. Özbakır, "Başakşehir Belediyesi yine Şahintepe’de, Kanal İstanbul cepheli arsasını başka ilçeye taşıyor. Vatandaş sabah kalkıyor Şahintepe’deki arsası, Arnavutköy Hacımaşlı mahallesine geçmiş. Bu taşınmaz bir mal. AKP sayesinde taşınmazlar, taşınır oldu” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Hayrettin Özbakır, AKP’li Başakşehir Belediyesi'nin, Kanal İstanbul’un güzergâhındaki Başakşehir-Şahintepe’de "imar transferi" yaptığını açıkladı.

Özbakır'ın açıklamalarına göre; Şahintepe, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, rezerv alan ilan edilmişti. Şahintepe, Kanal İstanbul’un güzergâhında. Daha önce Şahintepe’de mahalleliler, AKP’li Başakşehir Belediyesi'nin ve Hazine'nin tapularında kesinti yapmasına tepkilerini göstermek için belediyeye ait Başakkent AŞ önünde bir araya gelerek, belediyeye tepki göstermişti.

Başakşehir Belediyesi, tepkilerin devam ettiği Şahintepe için belediye meclisine bir karar getirdi. Kararda, 1512, 1534, 1551, 1556, 1557, 1558, 1576, 1581, 1522, 1583, 1677, 1572, 1603, 1605 ve 1709 numaralı tam 15 adayı, belediyenin şirketi olan Başakkent A.Ş’ye devir edilmesi konusunda yetki verdi.

Konuyu gündeme getiren CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır ise şunları söyledi:

“AKP SAYESİNDE TAŞINMAZLAR TAŞINIR OLDU"

Başakşehir belediyesi, 2023 ekim ayı meclisine yine Şahintepe mahallemizdeki vatandaşlarımıza ait olan 15 adet adayı riskli alan ilan ederek, çökme planı gündemde. Baktığımız zaman Başakşehir’deki vatandaşlarımız kendi aralarında kurdukları bir dernek aracılarıyla Şahintepe’deki mücadelelerini yürütmektedir. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir Belediyesi yine Şahintepe’de, Kanal İstanbul cepheli arsasını başka ilçeye taşıyor. Vatandaş sabah kalkıyor Şahintepe’deki arsası, Arnavutköy Hacımaşlı mahallesine geçmiş. Bu taşınmaz bir mal. AKP sayesinde taşınmazlar, taşınır oldu. AKP zihniyeti, şimdi de bakanlık aracıyla riskli alan ilan ederek aynı operasyonunu devam ettirmekte”

Anka Haber Ajansı