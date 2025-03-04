İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Chp İstanbul İl Kongresi Hakkında Soruşturma Başlatılmıştır

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP istanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlatılmıştır" denildi.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiş ve Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Bu kongrede, eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Anka Haber Ajansı