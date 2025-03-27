İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Chp İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer Hakkında Soruşturma Başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Chp İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer Hakkında Soruşturma Başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle resen soruşturma başlattığını duyurdu.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle resen soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sahte tanık arandığı, tanıkların yalan beyanda bulunmaya zorlandığı ve tehdit edildiği yönündeki paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını aşağılamak" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Anka Haber Ajansı

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