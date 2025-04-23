İstanbul Depremi… Ahmet Davutoğlu: Hepiniz Vebal Altındasınız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından açıklama yaptı. Davutoğlu hem iktidarı hem de ana muhalefet partisini hedef alarak, “Hepiniz vebal altındasınız” dedi.

(ANKARA) – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından açıklama yaptı. Davutoğlu hem iktidarı hem de ana muhalefet partisini hedef alarak, “Hepiniz vebal altındasınız” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da yaşanan son deprem sonrası açıklamada bulundu. İstanbul’a ve millete karşı tarihi bir sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini belirten Davutoğlu, hem iktidarı hem de ana muhalefet partisini hedef alarak, “Hepiniz vebal altındasınız” dedi.

İstanbul’un yıllardır siyasi rant uğruna ihmal edildiğini belirten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Uzun yıllar İstanbul’a hizmet ettiğinizi söylediniz, ama İstanbul’u koruyacak özel bir yasa çıkarmadınız” ifadelerini kullandı. 2015 yılında teklif ettikleri İstanbul Yasası'nın reddedildiğini hatırlatan Davutoğlu, “Şimdi cevap vermek zorundasınız. Hangi yasayla İstanbul’u koruma altına aldınız?” diye sordu.

“Bu projenin adı dahi bir daha anılmamalı”

Davutoğlu, Kanal İstanbul projesini de eleştirdi. “Bu projenin adı dahi bir daha anılmamalı” diyen Davutoğlu, olası bir depremin Trakya bölgesiyle İstanbul’un bağlantısını koparabileceğini ve büyük bir felakete yol açabileceğini vurguladı.

İktidara beş maddelik bir çağrıda bulunan Davutoğlu, Kanal İstanbul’un durdurulması, imar rantlarının vergilendirilmesi, ranttan zengin olanlardan hesap sorulması, toplanma alanlarına imar izni verenlerin yargılanması ve İstanbul Yasası'nın çıkarılmasını talep etti.

Şehrin kaynaklarının ranta kurban edilmemesi gerektiğini ifade eden Davutoğlu, imar üzerinden elde edilen kazançların vergilendirilerek kamusal faydaya dönüştürülmesini talep etti. Davutoğlu, İstanbul’un talan edilmesine neden olan kişilerden ve gruplardan yasal yollarla hesap sorulması gerektiğini belirtti.

Deprem toplanma alanlarının imara açılmasına göz yuman ya da izin veren kamu görevlilerinin yargı önüne çıkarılması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, İstanbul’u koruyacak ve herhangi bir siyasi iktidarın değiştiremeyeceği şekilde kalıcı bir yasal düzenlemenin yürürlüğe konması çağrısında bulundu.

“İstanbul’un bekasını düşünmeyen bir yönetim, Türkiye’nin bekasını da düşünemez”

Eleştirilerini yalnızca iktidarla sınırlı tutmayan Davutoğlu, ana muhalefet partisine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da eleştirdi. “Altı yıldır İstanbul ana muhalefetin elinde ama hâlâ İstanbul vekaleten yönetiliyor” diyen Davutoğlu, İstanbul’un siyasi hedeflere ulaşmak için bir araç olarak görülmesini eleştirdi. Davutoğlu, İstanbul’un geleceğinin siyasi hesaplara kurban edilemeyeceğini belirterek, “İstanbul’un bekasını düşünmeyen bir yönetim, Türkiye’nin bekasını da düşünemez” dedi.

Ayrıca deprem sonrası yaşanan iletişim kesintilerine de dikkat çeken Davutoğlu, GSM altyapısının yetersizliğinden dolayı vatandaşların sevdiklerine ulaşamadığını belirtti ve bunun sorumluluğunu da iktidara yükledi. Davutoğlu, İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye seslenerek, “Siyasi ikbali ve rantı bir kenara bırakın, sadece İstanbul’u düşünün. Biz İstanbul’un geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı