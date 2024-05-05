İstanbul Emniyet Müdürlüğü: "Yakalanan Silahlar, Teşkilat Dizisine Ait"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın İstanbul'da Yunus ekiplerince ele geçirildiği iddia edilen silahlar ile ilgili paylaşımının ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, silahların "Teşkilat" isimli dizi için kullanıldığı bildirildi.

(ANKARA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın İstanbul'da Yunus ekiplerince ele geçirildiği iddia edilen silahlar ile ilgili paylaşımının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, silahların "Teşkilat" isimli dizi için kullanıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, resmi X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"4 Mayıs Cumartesi saat 20.00 sıralarında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Sarıyer İlçesi Harp Akademileri kavşağında gerçekleştirilen uygulama sırasında, bir araç şüphe üzerine durdurulmuş, araç bagajıda kurusıkı ve airsoft olarak tabir edilen film ve dizi çekimlerinde kullanılan çeşitli modellerde toplam 141 adet uzun namlulu ve çeşitli mühimmatlar olduğu görülmüş, araçta bulunan 2 şahıs ve silahlar polis merkezine intikal ettirilmiştir.

Burada yapılan incelemede; araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası içerisinde, TRT kanalıda yayımlanan Teşkilat dizisinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğu anlaşılmış şahıslar çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakılmıştır."

Anka Haber Ajansı