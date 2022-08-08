İstanbul-eyüpsultan'da Yağışın Ardından Zincirleme Kaza: 5 Yaralı(2)

İstanbul-eyüpsultan'da Yağışın Ardından Zincirleme Kaza: 5 Yaralı(2)

EYÜPSULTAN'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) - EYÜPSULTAN'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bir yolcu otobüsünün de karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünde bulunduğu 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın yaşandığı noktada trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

İstanbul-eyüpsultan'da Yağışın Ardından Zincirleme Kaza: 5 Yaralı(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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