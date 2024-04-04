İstanbul Gaziosmanpaşa'da Yeniden Sayım Süreci Devam Ediyor, Beykoz'da İse Bugün Başlayacak

İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ediyor. CHP adaylarının yarışı önde bitirdiği Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım süreci devam ediyor. AKP'nin itirazı İl Seçim Kurulu'na taşımasıyla, yine CHP adayının önde olduğu Beykoz'da yeniden sayım bugün başlayacak. CHP örgütü seçim yarışının kıyasıya geçtiği Arnavutköy, Ümraniye ve Fatih ilçeleri için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı, Pendik ve Bahçelievler için de bugün başvuru yapılacak.