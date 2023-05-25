İstanbul Milletvekilleri Mazbatalarını Almaya Başladı

İstanbul'da, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Meclis’e giren milletvekilleri, İstanbul İl Seçim Kurulu’na gelerek mazbatalarını almaya başladı. Kurula ilk olarak MHP’den Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız, Celal Adan; DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve CHP’den Gökhan Zeybek geldi ve mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin ve heyet üyelerinden teslim aldı.

SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul'da, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Meclis’e giren milletvekilleri, mazbatalarını almaya başladı. İstanbul İl Seçim Kurulu’na ilk olarak MHP’den Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız, Celal Adan; DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve CHP’den Gökhan Zeybek geldi ve mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin ve heyet üyelerinden teslim aldı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri sonucunda TBMM'ye İstanbul Milletvekili olarak girmeye hak kazananlar, İstanbul Adliyesi’nde bulunan İl Seçim Kurulu’na gelerek mazbatalarını almaya başladı. Kurula ilk olarak MHP’den milletvekili seçilen Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Fetih Yıldız, Celal Adan; AKP listesinden seçime giren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve CHP’den Gökhan Zeybek gelerek mazbatalarını teslim aldı.

VEKİLLER YENİ YASAMA DÖNEMİ İÇİN İYİ DİLEKLERDE BULUNDULAR

Kurulda mazbatalarını teslim aldıktan sonra parti üyeleriyle kameraların karşısına geçen vekiller, yeni yasama dönemi için iyi dileklerde bulunarak tebrikleri kabul etti. Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Celal Adan, “Milletimize hayırlı olsun. Türk milleti demokrasiyi benimsemiş ve demokrasiyi dünyada en iyi koruyan milletlerden bir tanesi. Bugün burada Teşkilat Başkanımız Semih Yalçın, Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi Yönter, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Fethi Yıldız ile birlikte mazbatalarımızı aldık. Hayırlı olsun” dedi.

Gün içerisinde diğer siyasi partilerden İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren milletvekilleri de kurula gelerek mazbatalarını alacak.

Mazbatalarını alan milletvekilleri daha sonra TBMM'ye giderek kayıtlarını yaptıracak.

Anka Haber Ajansı