İstanbul-ümraniye’de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de dört yol kesişiminde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi ile Akdeniz Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyir halindeki E.P. idaresindeki 34 DZZ 370 plakalı otomobil ile Akdeniz Caddesi üzerinde seyir halindeki Enes K. idaresindeki 34 CPF 334 plakalı otomobil, iki caddenin kesişim noktasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Enes K. idaresindeki otomobil yan yatarak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki otomobilin sürücüsü de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tedbir amaçlı hastaneye giden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle her iki caddede de trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekici yardımıyla otoparka götürülmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı