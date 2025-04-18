İstanbul Valiliği, Chp'nin Gazze Eyleminin Güzergahını Uygun Bulmadı

İstanbul Valiliği, Chp'nin Gazze Eyleminin Güzergahını Uygun Bulmadı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 19 Nisan Cumartesi günü Taksim'de yapacağı Gazze Yürüyüşüne İstanbul Valiliği'nden sözlü engelleme geldiği belirtildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği'nce CHP'nin yarın Tünel'den Taksim'e gerçekleştireceğini ilan ettiği Gazze Yürüyüşü'nün güzergahının uygun olmadığını sözlü olarak CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na bildirdiği öğrenildi. Buna karşın, CHP'nin yarın etkinliği düzenleyeceği ifade edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında yarın saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

İl Başkanlığı'nın, yarın yapılacak eylemi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması talebiyle İstanbul Valiliği'ne bildirdiği kaydedildi. Bu bildirimin ardından İstanbul Valiliği'nce CHP'ye eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığını sözlü olarak İstanbul İl Başkanlığı'na ilettiği öğrenildi.

Bu bildirime karşın CHP'nin yarın etkinliği düzenleyeceği kaydedildi.

Anka Haber Ajansı

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