İstanbul Valisi Gül'den 1 Mayıs Açıklaması: "Chp Çelenk Koymak İstiyorsa Müracaat Yapmalı"

İstanbul Valisi Gül'den 1 Mayıs Açıklaması: "Chp Çelenk Koymak İstiyorsa Müracaat Yapmalı"

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde CHP’nin Taksim'de anıta çelenk koyma müracaatının olmadığını belirterek, “Eğer yarın çelenk koymak isteniliyorsa bugünden müracaat yapmaları gerek” dedi.

(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde CHP’nin Taksim'de anıta çelenk koyma müracaatının olmadığını belirterek, “Eğer yarın çelenk koymak isteniliyorsa bugünden müracaat yapmaları gerek” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, beraberinde İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Taksim Meydanı'nda alınan önlemleri yerinde inceledi. Vali Gül burada gazetecilerin sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul’da 40 tane gösteri ve toplantı yürüyüşü yapılabilecek yasal meydanımız var. Şimdiye kadar bunlarla ilgili herhangi bir müracaat olmadı. Dolayısıyla İstanbul’da bu saat itibariyla yasal olarak etkinlik yapmayla ilgili herhangi bir kuruluşun, grubun bir müracaatı olmadı. Yarın daha çok yasa dışı gösterilerle ilgili çeşitli çağrılar var. Biz güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz”

Kapalı yollara işaret eden Gül, “Vatandaşlardan ricamız olabildiğince bu bölgelere gelmemeleri. Trafik anlamında bir sıkıntı yaşanacak. Yarın böyle olmasını biz de istemezdik. İsterdik ki Yenikapı’da, Maltepe’de vatandaşlarımızın coşkuyla kutlayacakları bir alan olsun. Taksim’e de insanlar çocuklarının, eşlerinin elinden tutarak gezmeye gelsinler. Maalesef olmadı. Yarın 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz görev yapacak” ifadelerini kullandı.

CHP'NİN ÇELENK KOYMA TALEBİ OLMADI

Vali Gül, CHP'nin Taksim'de 1 Mayıs kutlaması ile ilgili açıklamalarına ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi’nin herhangi bir çelenk koyma müracaatı olmadı. Ben İl Başkanı’nı da aradım, kendisine hatırlattım. Eğer yarın çelenk koymak isteniliyorsa bugünden müracaat yapmaları gerektiğini, müracaat yaparlarsa belli sayıda kişiye rehberlik edeceğimizi söyledim” dedi.

Anka Haber Ajansı

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