İstanbul'da deprem.. Depremin merkezi Kağıthane.. Depremin şiddeti kaç?

İstanbul'da deprem.. Depremin merkezi Kağıthane.. Depremin şiddeti kaç?

İstanbul'da bir deprem oldu.. Depremle ilgili KANDİLLİ açıklama yaptı.

İstanbul'da Türkiye saatiyle 03.15'te bir deprem oldu.

Bahçelievler ve Kağıthane bölgesinde deprem olduğu bildiriliyor. Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmış değil.

Depremin şiddetiyle ilgili henüz açıklama yapılmazken sosyal medyada çok sayıda vatandaş depremle ilgili paylaşımlarda bulundu.

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Ayrıntılar birazdan vatandanhaber.com adresinde olacak.

ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ

Depremin Bahçelievler, Bakırköy, Kağıthane ve Bağcılar gibi ilçelerde oldukça şiddetli hissedildiği belirtiliyor.

Depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olup olmadığı ise bilinmiyor.

SON DAKİKA GÜNCELLEMESİ:.

Kandilli depremin şiddetiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Depremin şiddeti 3.1 olarak ölçüldü.

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