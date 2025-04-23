İstanbul'da Deprem... Özgür Özel: "Tüm Belediyelerimiz Teyakkuz Halinde Çalışmaktadır"

İstanbul'da Deprem... Özgür Özel: "Tüm Belediyelerimiz Teyakkuz Halinde Çalışmaktadır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'de meydana gelen depreme ilişkin olarak, "Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybı olmamasını diliyoruz" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'de meydana gelen depreme ilişkin olarak, "Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybı olmamasını diliyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul’da Marmara Denizi açıklarında yaşanan ve artçıları hala devam eden depremin etkilerini dikkatle takip ediyoruz. Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybı olmamasını diliyoruz."

Anka Haber Ajansı

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