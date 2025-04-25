İstanbul'da "Diplomasız Erdoğan" Sloganı Nedeniyle Gözaltına Alınan 5 Genç Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

İstanbul'da "Diplomasız Erdoğan" Sloganı Nedeniyle Gözaltına Alınan 5 Genç Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Diplomasız Erdoğan” sloganı attıkları için dün gözaltına alınan 5 genç, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, gençleri “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi. Hakimlik ise gençleri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

HABER: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Diplomasız Erdoğan” sloganı attıkları için dün gözaltına alınan 5 genç, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, gençleri “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi. Hakimlik ise gençleri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

İstanbul'da bir grup genç, sokakta yürürken "Diplomasız Erdoğan" şeklinde slogan attı. Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından sloganı atan gençler ile videoyu paylaşan kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Gençler, dün gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada alınan ifadelerinde, gençlere sloganın hakaret içerdiği belirtilerek neden böyle bir slogan attıkları soruldu. Gençler ise herhangi bir suç işlemediklerini ve ifade özgürlüklerini kullandıklarını belirtti.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, gözaltına alınan 5 genç, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, gençleri "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik, gençleri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Anka Haber Ajansı

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