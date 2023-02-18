İstanbul'da fay hattına en yakın ilçeler? Prof. Dr. Şengör açıkladı... Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

İstanbul'da fay hattına en yakın ilçeler? Prof. Dr. Şengör açıkladı... Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

Prof. Dr. Celal Şengör, Tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum Deprem Özel' programında deprem hakkında tüm İstanbulluların merak ettiği soruları yanıtladı. Şengör, İstanbul'da fay hattına en yakın yerleri sıralayarak olası 'İstanbul depremi'nde en fazla zararı alabilecek yerleri söylemiş oldu.

Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından İstanbul'da beklenen deprem de gündeme geldi.

Tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum Deprem Özel’ programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu, İstanbul Depremi ile ilgili soruları yanıtladı.

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Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da fay hattına çok yakın olan yerleri sıraladı. Şengör, “Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Karşı tarafa (Anadolu Yakası) geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın” ifadelerini kullandı.

Kaynak: gazeteduvar.com.tr

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