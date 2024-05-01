İstanbul'da "Olağanüstü" Önlemlerle 1 Mayıs

Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmasını ve 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen DİSK ve CHP'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sendika, parti, sivil toplum örgütü üyeleri toplanma noktalarına gitmeye başladı. Taksim, Saraçhane ve Beşiktaş'taki toplanma noktalarında olağanüstü önlemler dikkati çekti. Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih'te çok sayıda yol 04.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı. Valilik yetkilileri kentte yaklaşık 42 bin polisin görev yaptığını açıkladı.

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmasını ve 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen DİSK ve CHP'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sendika, parti, sivil toplum örgütü toplanma noktalarına gitmeye başladı. Taksim, Saraçhane ve Beşiktaş'taki toplanma noktalarında olağanüstü önlemler dikkati çekti. Valilik yetkilileri kentte yaklaşık 42 bin polisin görev yaptığını açıkladı.

Taksim’de kutlamalara bu yıl da izin vermeyen İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle aldığı olağanüstü önlemler çerçevesinde pek çok hatta, otobüs, tramvay, metro ve deniz seferleri yapılmıyor. Yüze yakın cadde 04.00'ten itibaren trafiğe kapatıldı. Yenikapı-Hacıosman metrosu, Vezneciler Levent, M11 Kağıthane Yıldız arası ulaşım yapamıyor. Kabataş-Taksim füniküler seferleri durduruldu. Kabataş tramvayı Topkapı -Kabataş arası yolcu taşıyamıyor. Alibeyköy tramvayında son durak Cibali oldu. Çok sayıda İETT seferi durduruldu. Anadolu yakasından Avrupa yakasına pek çok noktadan yolcu taşınamayacak. Marmaray - Sirkeci istasyonu çift taraflı ulaşıma kapatılacak. İETT, aksama yaşanmaması için ek seferler düzenledi. Toplu ulaşım araçları kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine bugün ücretsiz olacak.

Anka Haber Ajansı