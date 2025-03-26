İstanbul'da Protestolar Nedeniyle Son İki Günde 198 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da Protestolar Nedeniyle Son İki Günde 198 Kişi Tutuklandı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolar kapsamında son iki günde gözaltına alınan şüphelilerden 198'inin tutuklandığı bildirildi.

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolar kapsamında son iki günde gözaltına alınan şüphelilerden 198'inin tutuklandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, protestolar nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerle ilgili kararlar belli oldu. Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 22 şüpheli hakkında, yurt dışı çıkış yasağı ve belirli periyotlarla imza atma yükümlülüğü getirilerek adli kontrol kararı verildi.

Aynı soruşturma çerçevesinde, tutuklama talebiyle sevk edilen 44 şüpheliden 26’sı tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol, 10 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Soruşturmalar kapsamında dün ve bugün 198 şüpheli tutuklandı.

Anka Haber Ajansı

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